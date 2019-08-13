رياضة | عاجل.. إصابة أحمد الشيخ في تدريب الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إصابة أحمد الشيخ في تدريب الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض أحمد الشيخ لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للاصابة في مران الفريق الذي يقام على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

وأصيب الشيخ في كرة مشتركة مع أحد اللاعبين و"صرخ" وسارع طبيب الفريق بالنزول للملعب لعلاجه، وعاد لاستكمال التدريب بعد فترة قصيرة.

يذكر أن الأهلي قد فاز على فريق «اطلع بر» بطل جنوب السودان، برباعية نظيفة في ذهاب دور ال64 بدوري أبطال إفريقيا.