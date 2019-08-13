رياضة | كواليس اجتماع برشلونة وباريس بشأن نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كواليس اجتماع برشلونة وباريس بشأن نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء، عن كواليس الاجتماع الذي عُقد بين مسؤولي باريس سان جيرمان وبرشلونة لمناقشة قضية نيمار جونيور.

وكان نيمار قد أعلن رغبته بشكل صريح في مغادرة باريس سان جيرمان وأنه يريد العودة مجدداً إلى برشلونة في ظل ترقب من مسؤولي البارسا وريال مدريد.

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وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن الاجتماع انتهى بدون اتفاق بين الطرفين وقد أصبحت وجهات النظر بينهما متباعدة بشكل كبير.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إدارة باريس سان جيرمان قد طلبت سيميدو وفيليب كوتينيو بالإضافة إلى مبلغ 100 مليون يورو من أجل بيع نيمار لبرشلونة.

والجدير بالذكر أن نيمار قد انتقل في 2017 إلى باريس سان جيرمان قادماً من تجربة كانت ناجحة مع برشلونة الإسباني في صفقة أثارت جدل واسع بين جماهير النادي الكتالوني.