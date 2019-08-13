رياضة | باريس يطلب مبلغ خرافي لبيع نيمار

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شهد اليوم الثلاثاء، اجتماعاً بين إداراتي باريس سان جيرمان وبرشلونة لبحث مسألة ضم نيمار إلى "كامب نو" مجدداً بعد أبدى رغبته في العودة إلى الدوري الإسباني.

وقالت قناة "RMC" الفرنسية أن باريس يقدر نيمار بـ 250 مليون، ونادي برشلونة قد عرض لاعبين لتخفيض الطلبات من أجل تسهيل عملية انتقال البرازيلي.

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وأوضحت القناة الرياضية الفرنسية أن توخيل مدرب باريس قد وافق على كوتينيو الذي لا يمانع ذلك، كما أن اسم راكيتيتش أغرى مسؤولي النادي الباريسي.

وأكدت القناة أن نادي برشلونة قد عرض 70 مليون كاش ولكن باريس يريد أكثر، ويوم الخميس في ليفربول سيضغط رئيس البارسا بارتوميو أكثر.

والجدير بالذكر أن نيمار قد أبدى رغبته في مغادرة باريس سان جيرمان والعودة للدوري الاسباني مجدداً بعد قضاء موسمين في النادي الباريسي.