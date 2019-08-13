رياضة | "الخليج 365 الرياضي" يكشف ترشيحات اللجنة الفنية لمدرب الزمالك الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الخليج 365 الرياضي" يكشف ترشيحات اللجنة الفنية لمدرب الزمالك الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصر مجلس إدارة نادي الزمالك دائرة المرشحين لتدريبه في الموسم الجديد لـ3 مدربين فقط هم الصربي ميلوتين سريدوفيتش المرشح الأول لقيادة القلعة البيضاء والصربي أليكساندر ستانويفيتش كخيار ثان ثم اليوناني مارينوس أوزونيديس المرشح الثالث نظرًا لنجاح تجربة المدرب اليوناني مع وادي دجلة من خلال المدرب تاكيس جونياس.

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واختار مجلس الزمالك الثلاثي السابق لأن باقي الترشيحات لم تنل الإعجاب نظرا لصغر سنهم وقرب سنهم من اللاعبين بينما تم استبعاد المدرب السويسري لأن النادي قام بتجربة المدرب السويسري من قبل والإيطالي تم استبعاده لان الطرق الإيطالية لا تناسب الأبيض.

كان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد عرض الأسماء المرشحة على رموز النادي مساء اليوم على أن يكون الإعلان الرسمي غدًا عن اسم المدرب الجديد.