رغم الهزيمة من الأهلي.. الهلال إلى دور الـ8 بأبطال آسيا

جدة - عمرو شويل فاز الأهلي على نظيره الهلال 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب ”جامعة الملك سعود“، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا.

سجل عبدالفتاح توفيق عسيري هدف الأهلي الوحيد.

وكان الهلال قد نجح في تحقيق الفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين في مواجهة الذهاب، التي أقيمت خارج ملعبه أمام أهلي جدة، مساء الإثنين الماضي.