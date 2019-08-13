شكرا لقرائتكم خبر عن الأرجنتيني كارتابيا في طريقه إلى شباب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقترب شباب الأهلي من التعاقد مع الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا قادماً من ديبورتيفو لاكورونا، حسب ما ذكرت وسائل الاعلام الاسبانية. وذكرت صحيفة استاسا الاسبانية أن كارتابيا في طريقه إلى شباب الأهلي على سبيل الاعارة لمدة موسم واحد مع أحقية شراء عقب نهاية الموسم مقابل 1.5 مليون يورو. ويضم شباب الأهلي حالياً ثلاثة لاعبين أجانب هم المولدوفي لوفانور هنريكي والأرجنتيني ماورو دياز والسويسري ديفيد مارياني. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | الأرجنتيني كارتابيا في طريقه إلى شباب الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.