شكرا لقرائتكم خبر عن «فيفا» يغرم مانشستر سيتي 370 ألف فرانك سويسري لخرق اللوائح والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تغريم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي 370 ألف فرانك سويسري لخرق اللوائح .
وقال الاتحاد الدولي- في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم الثلاثاء- إنه عاقب مانشستر سيتي بسبب الخروقات المتعلقة بالانتقالات الدولية وتسجيل اللاعبين تحت 18 عاما.
وكان سيتي قد خرق المادة رقم 19 في لوائح فيفا المتعلقة بانتقالات اللاعبين، لكنه نجا من عقوبة الحرمان من القيد في فترتي انتقالات.
وأشار الاتحاد الدولي إلى أنه «وضع في الاعتبار تحمل سيتي مسؤوليته» وبالتالي الاكتفاء بتغريمه ماديا.
وتعرض تشيلسي قبل عدة أشهر لعقوبة الحرمان من قيد اللاعبين في فترتي انتقالات بسبب انتهاكات مشابهة، الأمر الذي تجاوزه سيتي بأقل الأضرار.
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