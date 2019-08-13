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سعد سمير ومحمد محمود يواصلان التأهيل في الأهلي

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أحمد مجدي رجب 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل الثنائي سعد سمير ومحمد محمود، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ البرنامج التأهيلي المخصص لكليهما مساء اليوم، الثلاثاء.

وينفذ محمد محمود برنامجه التأهيلي بشكل تدريجي، بينما خاض سعد سمير بعض الفقرات التي شملت جزءا بالكرة.

ويستأنف الأهلي تدريباته في وقت لاحق، اليوم، على ملعب التتش بالجزيرة، عقب الراحة التي حصل عليها الفريق، أمس الاثنين، بعد الفوز على فريق «اطلع بره» بطل جنوب السودان، برباعية نظيفة في ذهاب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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