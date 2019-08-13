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طاقم تحكيم مباراة الزمالك وبطل الصومال في دوري الأبطال يصل القاهرة الخميس

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وكالات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يصل الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الزمالك وبطل الصومال، في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريفيا، إلى القاهرة فجر الخميس.

ويدير المباراة طاقم تحكيم من إثيوبيا، مكون من تيودروس ميتيكو، ويعاونه كل من تيجل جيزواو وشيوانجيزاو تبابيل، والحكم الرابع امانويل هاليسيلاس، ويراقب اللقاء الجيبوتي محمد مؤمن على.

وتقام المباراة على ملعب برج العرب بالإسكندرية يوم الجمعة المقبل.

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