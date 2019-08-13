شكرا لقرائتكم خبر عن روما يفاوض ليفربول لضم المدافع الكرواتي ديان لوفرين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجري نادي روما الإيطالي مفاوضات مع إدارة ليفربول الإنجليزي من أجل التعاقد مع المدافع الكرواتي ديان لوفرين، حسبما أفادت شبكة «سكاي سبورتس» الإنجليزية.
وذكرت «سكاي» في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، أنه من غير المتوقع للبنود الشخصية الخاصة باللاعب أن تمثل مشكلة في طريق انتقاله للجيالوروسي، مشيرة إلى أن التفاوض جار حاليا بشأن قيمة الصفقة المحتملة لضم الدولي الكرواتي.
ووفقا للشبكة الإنجليزية فإن إدارة النادي الإيطالي حريصة على الحصول على توقيع لوفرين قبل بداية موسم دوري «سيري آ».
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