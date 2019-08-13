رماة السعودية يستهلون مشاركتهم عالميا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استهل المنتخب السعودي للرماية على الأطباق مشاركته في بطولة العالم التي تستمر حتى 23 من أغسطس الحالي في جمهورية فنلندا.

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ويمثل المنتخب السعودي في رماية الأطباق اسكيت الأمير الدكتور سعود بن الحسن بن سعود، وسعيد مقبل المطيري وماجد معيض التميمي.

ويمثل المملكة في رماية أطباق الحفرة محمد منصور الشريدة وبندر عيد الشيباني وفهد ماكن المطيري، ويترأس بعثة المنتخب المدير التنفيذي للاتحاد أحمد منصور الشهراني، إلى جانب مسفر عبدالله العلياني إداري البعثة والمدرب دافيدي سيكوندي.

وأكد رئيس البعثة أحمد الشهراني أن المنتخب السعودي للرماية دائما ما يقدم أداء على مستوى عال ونتائج جيدة، مشيرا إلى جاهزية رماة الأخضر لخوض منافسات البطولة التي تضم منتخبات قوية.