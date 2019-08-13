8 مكاسب.. تحلق بالنصر آسيويا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

منح نادي النصر إجازة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم 3 أيام، عقب وصول الفريق إلى الرياض أمس، بعد فوزه المثير على الوحدة الإماراتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في أبوظبي، وتأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ولم يقتصر نجاح النصر على التأهل، بل خرج الفريق بعدة مكاسب في بداية موسمه والتي ستكون عاملا مساعدا وداعما قويا للفريق قبل انطلاقة الموسم الكروي المحلي.

أبرز مكاسب النصر: