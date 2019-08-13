8 مكاسب.. تحلق بالنصر آسيويا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض
منح نادي النصر إجازة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم 3 أيام، عقب وصول الفريق إلى الرياض أمس، بعد فوزه المثير على الوحدة الإماراتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في أبوظبي، وتأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
ولم يقتصر نجاح النصر على التأهل، بل خرج الفريق بعدة مكاسب في بداية موسمه والتي ستكون عاملا مساعدا وداعما قويا للفريق قبل انطلاقة الموسم الكروي المحلي.
أبرز مكاسب النصر:
- ارتفاع حالة الانسجام والتفاهم بين المغربي عبدالرزاق حمد الله والبرازيلي جوليانودي باولا
- تنوع المصادر التهديفية بالفريق وصناعتها بغياب المغربي نور الدين مرابط.
- تحقيق مكاسب معنوية لأول إدارة منتخبة بالوصول لدور ربع النهائي لأول مرة في نسخة البطولة القارية الحالية
- تبدد المخاوف الجماهيرية بعد مشاركة الوجوه الجديدة الشابة في مواجهتي الذهاب والإياب
- كشف الأخطاء الفنية في منطقة العمق الدفاعي لمعالجتها قبل مواجهة ضمك في انطلاقة الدوري السعودي
- تساوي جلوليانو مع الكويتي بدر المطوع في قائمة هداف الفريق الآسيوية، واقتراب حمد الله من المنافسة بـ3 أهداف
- 6 مباريات للفريق في مشواره الآسيوي بدون هزيمة.
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