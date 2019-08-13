وفاة الأسطورة الأرجنتيني تاتا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ بوينس ايرس أعلن نادي استوديانتس دي لا بلاتا الأرجنتيني أمس وفاة النجم الأرجنتيني الدولي السابق خوزيه لويس «تاتا» عن عمر يناهز 62 عاما. وعانى تاتا المتوج مع المنتخب الأرجنتيني بلقب كأس العالم 1986 في المكسيك، في السنوات الأخيرة من مرض الزهايمر. وشهدت مسيرة تاتا احترافه في اتلتيكو ناسيونال الكولومبي وبريست الفرنسي وريل مورسيا الإسباني قبل العودة إلى الأرجنتين، وخاض 36 مباراة دولية مع المنتخب الأرجنتيني وشارك في الفوز على ألمانيا 3 2/‏‏ في نهائي مونديال 1986.



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