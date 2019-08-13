تحايل عادل رامي يلغي عقده مع مرسيليا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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قرر نادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي تسريح مدافعه عادل رامي بعد هروبه من التدريبات من أجل المشاركة في مسابقة تلفزيونية للمصارعة في الطين.
وتحايل الفرنسي من أصل مغربي عادل رامي على ناديه بالمعاناة من الإصابة، وأنه غير قادر على خوض التدريبات، لكن تمت مشاهدته في برنامج تلفزيوني أثناء حضوره منافسات للمصارعة. واجتمع محامو مرسيليا مع ممثلي عادل رامي وأبلغوهم بإنهاء عقد اللاعب البالغ من العمر 33 عاما.
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