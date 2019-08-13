الاتحاد الآسيوي: النمر السعودي وصل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

رحب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عبر موقعه الرسمي بوصول فريق الاتحاد للدور الربع نهائي من دوري أبطال آسيا، عقب فوزه على ذوب آهن الإيراني 6ـ 4 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، وقال مباركا «النمر وصل»، مذكرا بصولاته وجولاته في هذه البطولة، مشيرا إلى تمرسه على البطولة، ومضيفا «نرحب بك في الدور الذي اعتاد تواجدك فيه».

وبرهن الاتحاد على تخصصه في إذلال الفرق الإيرانية، حيث أكد الفريق أنه لا يعرف الخسارة أمامها في الملاعب المحايدة بدوري أبطال آسيا، حيث حقق الفوز على منافسه ذوب آهن الإيراني بالدوحة أمس الأول 4ـ3، بعدما فاز في لقاء الذهاب بالإمارات 2-1 الأسبوع الماضي.

واستهل اتحاد جدة مواجهاته على الأراضي المحايدة من قطر، عندما واجه نظيره سباهان أصفهان في أول اللقاءات على ملعب حمد بن جاسم بنادي السد، في ذهاب دور المجموعات لنسخة 2016. ومزق الاتحاد شباك الفريق الإيراني برباعية نظيفة في ذلك اللقاء، وعاد ليحقق الفوز من جديد 2-0 أمام الفريق الإيراني نفسه في لقاء الإياب بالنسخة ذاتها من البطولة القارية، على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر العمانية.

الأعلى تسجيلا

وعاد الاتحاد عقب تجاوزه ذوب آهن أصفهان، مجددا للمنافسة على بطولته المحببة ببلوغه الدور الربع نهائي لدوري أبطال آسيا 2019 ، بعد أن كان صاحب آخر إنجاز للفرق السعودية آسيويا، ورفع هجومه رصيده التهديفي إلى 19 هدفا بعد الفوز الأخير على ذوب آهان الإيراني متصدرا ترتيب الفرق المشاركة في نسخة دوري أبطال آسيا 2019، حيث تمكن من تسجيل 13 هدفا في دوري المجموعات وستة أهداف في دور الـ16.

وكان للبرازيلي رومارينهو نصيب الأسد منها بتسجيله 5 أهداف فيما حل ثانيا اللاعب فهد المولد برصيد 4 أهداف، في حين سجل الاتحاد أكبر نتيجة أمام الريان القطري قوامها 5 أهداف مقابل هدف.

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احتفالات جدة

رغم إقامة مواجهة الإياب خارج قواعده إلا أن جماهير العميد تواجدت وملأت مدرجات ملعب الأمير فيصل بن فهد بالنادي عن بكرة أبيها، وساندت الفريق عبر تجربة الشاشات العملاقة التي وضعتها إدارة النادي واحتفلت مع رئيس النادي أنمار الحائلي بفوز فريقها وتأهله رسميا للدور الربع نهائي من دوري أبطال آسيا 2019.

وطالبت جماهير الاتحاد مدرب الفريق التشيلي خوسيه سييرا باعتماد مشاركة الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي ضمن قائمة الفريق محليا من ضمن السباعي الأجنبي بعد الأداء المتواضع للحارس فواز القرني وحاجة الفريق الماسة لصمام أمان في الحراسة الاتحادية وهو القرار الذي أرجأه سييرا إلى ما بعد انتهاء مواجهة الإياب الآسيوية.

الهجوم على خمينيز

وواجه المحترف التشيلي الأصل الفلسطيني الجنسية خمينيز هجوما لاذعا من الجماهير الاتحادية، وطالبت إدارة ناديها والجهاز الفني بقيادة ابن جلدته خوسيه سييرا بالاستغناء عنه واستغلال الفترة المتبقية من الميركاتو الصيفي باستبداله بعد العطاء غير المقنع الذي ظهر به خلال مواجهتي الذهاب والإياب.

وطالبت بعودة المدافع المغربي مروان داكوستا للقائمة الآسيوية في ظل أنظمة الاتحاد الآسيوي التي تتيح للأندية المتأهلة للدور الربع نهائي بتغيير قوائمها بعد تقبل الفريق لثلاثة أهداف إيرانية في أواخر شوط المباراة الثاني.

وقال نائب رئيس نادي الاتحاد والمشرف على فريق كرة القدم أحمد كعكي «الفوز والتأهل لن ينسينا معالجة الأخطاء التي حدثت في لقاء الإياب وسنعمل على معالجتها»، مضيفا بأن «الفريق سيفكر في الاستحقاقات المقبلة خلال الأيام القادمة»، مباركا ومشيدا بدور الأجهزة الفنية والإدارية وجهود اللاعبين في بلوغ الدور الربع نهائي الآسيوي.