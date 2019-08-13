البايرن يستعير بيريسيتش من ميلان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ ميونخ

أعلن بايرن ميونخ الألماني أمس عن تعاقده مع المهاجم الكرواتي ايفان بيريسيتش على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، قادما من إنتر ميلان الإيطالي، مع إمكانية التعاقد معه بشكل نهائي في نهاية فترة الإعارة.

ولم يكشف بايرن عن التفاصيل المالية لصفقة ضم بيريسيتش، لكن وسائل الإعلام قدرتها بنحو خمسة ملايين يورو «خمسة ملايين و600 ألف دولار» على أن يدفع النادي البافاري 20 مليون يورو لضم اللاعب بشكل نهائي عقب نهاية إعارته.

وقال حسن صالح حميدزيتش مدير الكرة في النادي البافاري «إيفان سيساعدنا منذ البداية من خلال خبرته الهائلة على المستوى الدولي».