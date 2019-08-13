شكرا لقرائتكم ساسى ينتظم فى مران الزمالك استعدادا لمواجهة ديكاداها الصومالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاد الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك لتدريبات الجماعية لفريقه المقامة حاليًا على ملعب النادى بميت عقبة، وذلك بعد انتهاء الإجازة الطويلة التى حصل عليها اللاعب.

وحدد الجهاز الفنى بقيادة طارق يحيى، برنامج تأهيل لساسى، من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة، ويأتى البرنامج من أجل زيادة معدل اللياقة البدنية لدى اللاعب، خاصة بعد العودة للمشاركة فى التدريبات الجماعية، عقب انتهاء فترة الإجازة الطويلة التى حصل عليها من الجهاز الفنى، نظرًا لكونه أكثر اللاعبين تعرضًا للإجهاد مع طارق حامد، لاسيما أن ساسى مستبعد من مواجهة ديكاداها بطل الصومال.

ويستعد الزمالك لمواجهة ديكاداها بطل الصومال يوم الجمعة المقبل على استاد برج العرب، فى ذهاب دور الـ64 من بطولة دورى أبطال أفريقيا.