شكرا لقرائتكم جمال بلعمري يلتحق بتدريبات الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انضم الجزائري جمال بلعمري إلى تدريبات الشباب يوم الثلاثاء وذلك بعد نهاية إجازته التي حصل عليها عقب مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم إفريقيا والتي أقيمت في مصر بين شهري يونيو ويوليو 2019.

وشارك بلعمري في تدريبات نادي الشباب الجماعية بعد عودتها عقب نهاية إجازة عيد الأضحى، التي قررها المدرب خورخي ألميرون بعد الفراغ من المعسكر الإعدادي الذي أقيم في ألمانيا.

وشارك بلعمري في مسيرة الجزائر المظفرة نحو اللقب الثاني في تاريخها، وكان عنصراً أساسياً في الفريق الذي توج باللقب بعد الفوز على السنغال بهدف دون رد.