شكرا لقرائتكم بغلف يكافئ لاعبي النصر بعد التأهل الآسيوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قدم عبدالعزيز بغلف عضو شرف النصر الذهبي، يوم الثلاثاء، مكافأة مالية للاعبي النصر بعد وصول الفريق إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا. وفاز النصر على الوحدة الإماراتي 3-2 في أبوظبي، ليصل إلى ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بدوري أبطال آسيا. وكتب حساب النصر على "تويتر": قدم العضو الذهبي بنادي النصر عبدالعزيز بغلف مكأفاة مالية قدرها 300 ألف ريال مشاركة منه مع إدارة النادي في مكافأة الفريق، وذلك عقب التأهل للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بغلف يكافئ لاعبي النصر بعد التأهل الآسيوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.