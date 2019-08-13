موعد مباراة الهلال والأهلي في عودة دور الستة عشر بطولة دوري أبطال آسيا

مباراة الهلال والأهلي اليوم الثلاثاء 13 أغسطس 2019، وذلك في تمام الساعة 8:30 مساءًا بتوقيت السعودية والبحرين والكويت والأردن وتركيا وفلسطين وسوريا ولبنان والعراق والكويت وقطر واليمن والصومال وجيبوتي وجزر القمر، مباراة العودة اليوم، وإنتهت مباراة الذهاب فوز الزعيم بنتيجة 4-2، ونتابع العديد من الأخبار الرياضية.

مباراة العودة في دور الستة عشر، على إستاد جامعة الملك سعود، التعليق عصام الشوالي وسمير اليعقوبي، مباراة العودة اليوم بين الهلال والأهلي، وإنتهت مباراة العودة بنتيجة 4-2، وتنقل المباراة قناة بي إن سبورت إتش دي 2، وقناة الكأس الرياضية إتش دي 6

دوري أبطال آسيا لكرة القدم نتابعها الآن، ونادي الهلال السعودي هو أول الأندية السعودية فوزًا بالبطولة، حيث فاز بالبطولة مرتين، وهما عام 1991 وعام 2000، وحصل على وصافة دوري أبطال آسيا لكرة القدم أربعة مرات آخرها عام 2017، بينما نادي أهلي جدة حصل على الوصافة فقط في مرتين في تاريخه، وهما عام 1985 وعام 2012، وتعتبر كوريا الجنوبية هي أكثر البلدان فوزًا ببطولة دوري أبطال آسيا، حيث فازت فرق كوريا الجنوبية بالبطولة عشر مرات من قبل، ثم اليابان فازت أنديتها سبع مرات من قبل، يليها السعودية عدد الفوز أربعة مرات، نادي الهلال ونادي إتحاد جدة مرتين فوز لكل نادي.