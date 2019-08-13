شكرا لقرائتكم خبر عن متى يفوز الإسماعيلي بالدوري؟ على أبو جريشة يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد على أبو جريشة نجم النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، أن فوز الدراويش بالدوري المصري يتطلب التعاقد مع صفقات سوبر .

تابع أبو جريشة لـ"TIME SPORTS" المنافسة على لقب الدورى فى الموسم المقبل ستكون صعبة بسبب الصفقات القوية التى أبرمها عدد من الفرق قبل انطلاق الموسم فى 19 سبتمبر، ولكنها ستكون محصورة كالعادة بين فرق معينة.

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أضاف نجم الإسماعيلي السابق، الصفقات السوبر كان لها عامل السحر فى الإسماعيلي سابقًا بعد التعاقد مع أكثر من لاعب مميز وتحديدًا من الأفارقة على رأسهم النيجيري أوتاكا وجون أنطوي.