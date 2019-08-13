فاركو يتعاقد مع "حارس" النصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل فريق فاركو إبرام الصفقات الناجحة بالتعاقد مع محمد مصطفى حارس مرمى النصر القاهرى لتدعيم مركز حراسة المرمى بحارس مرمى خبرة . حضر التوقيع محمد خطاب مدير التعاقدات بفاركو وسامح السقا وكيل أعمال الحارس وقام اللاعب بالتوقيع على العقود . Advertisements يذكر أن فاركو بقيادة الدكتور أحمد عاشور يجهزون فريقًا جديدًا لفاركو للمنافسة على الصعود للأضواء للمرة الأولى فى تاريخ النادى العام المقبل .

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