شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أمح يشارك أحمد الشيخ ذبح أضحية العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المشجع الأهلاوي الشهير بـ"أمح "على مشاركة نجم الأهلى أحمد الشيخ ذبح الأضحية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. يذكر أن الشيخ تربطه علاقة قوية بالمشجع أمح الذى يصطحبه معه فى المناسبات والتدريبات. Advertisements كان أحمد الشيخ قد سجل الظهور مع الأهلي أفريقيا فى مباراة إطلع بره بطل الدورى السوداني فى دور الـ64 لدورى أبطال أفريقيا وأحرز الشيخ هدف من بين الأربعة التى أحرزهم الأحمر بأقدام على معلول "هدف" من ضربة جزاء ووليد أزارو هدفين.

امح مشجع الاهلي

امح و احمد الشيخ

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