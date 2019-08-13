شكرا لقرائتكم خبر عن فرجانى ساسى ينتظم فى تدريبات الزمالك بعد انتهاء إجازته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك، فى التدريبات الجماعية لفريقه المقامة حاليًا على ملعب النادى بميت عقبة، وذلك بعد انتهاء الإجازة الطويلة التى حصل عليها اللاعب.

وحدد الجهاز الفنى بقيادة طارق يحيى، برنامج تأهيل لساسى، من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة، ويأتى البرنامج من أجل زيادة معدل اللياقة البدنية لدى اللاعب، خاصة بعد العودة للمشاركة فى التدريبات الجماعية، عقب انتهاء فترة الإجازة الطويلة التى حصل عليها من الجهاز الفنى، نظرًا لكونه أكثر اللاعبين تعرضًا للإجهاد مع طارق حامد، لاسيما أن ساسى مستبعد من مواجهة ديكاداها بطل الصومال.

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ويستعد الزمالك لمواجهة ديكاداها بطل الصومال يوم الجمعة المقبل على استاد برج العرب، فى ذهاب دور الـ64 من بطولة دورى أبطال أفريقيا.