شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن ينتظم فى مران الأهلى بعد غيابه لوفاة والده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، فى تدريبات الفريق الجماعية، التى أقيمت مساء اليوم، على ملعب مختار التتش بمقر النادى بالجزيرة، والتى تأتى استعدادًا لمواجهة بيراميدز المقرر لها يوم السبت المقبل فى دور الـ16 لبطولة كأس مصر. وشارك صلاح محسن، فى التقسيمة الجماعية التى خصصها الأوروجويانى مارتن لاسارتي. Advertisements كان صلاح محسن غاب عن تدريبات الفريق قبل مواجهة "اطلع بره"، بسبب ظروف وفاة والده وتواجده عدة أيام فى محافظة الشرقية مسقط رأسه. يذكر أن الأهلى قد حقق فوزًا ثمينًا على «اطلع بره» بطل جنوب السودان، برباعية نظيفة فى ذهاب الدور التمهيدى من منافسات دورى أبطال أفريقيا أحرزهم على معلول ووليد أزارو "هدفين" وأحمد الشيخ.

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