شكرا لقرائتكم خبر عن وصول منتخب الطائرة والجودو إلى المغرب للمشاركة فى دورة الألعاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل إلى المغرب اليوم بعثات منتخب مصر للكرة الطائرة وألعاب القوى والجودو والبعثة الطبية استعدادًا للمشاركة في دورة الألعاب الأفريقية. كان في استقبال البعثة المهندس الباسل عبد الله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ورئيس البعثة والعميد يحيي دعبس عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ورئيس البعثة. Advertisements تنطلق منافسات الكرة الطائرة وألعاب القوى والجودو قبل يوم 19 أغسطس الجاري والمحدد لافتتاح دورة الألعاب الأفريقية.

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