شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول يغيب عن مران الأهلي وانتظام وليد سليمان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغيب على معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى عن التدريبات الجماعية للفريق المقامة الآن على ملعب مختار التتش بالجزيرة، واكتفى معلول بأداء بعض التدريبات التأهيلية الخفيفة داخل صالة الجيم.
فيما انتظم وليد سليمان لاعب الفريق فى التدريبات الجماعية واكتفى اللاعب خلال الفترة الماضية بأداء لعض التدريبات التأهيلية وجانب من تدريبات الكرة.
ويستعد الأهلى لمواجهة بيراميدز مساء السبت المقبل على استاد الجيش ببرج العرب فى الجولة الـ16 من منافسات بطولة كأس مصر.
يذكر أن الجهاز الفنى قد منح اللاعبين راحة أمس من التدريبات بعد الفوز على بطل جنوب السودان "اطلع بره" فى دور الـ 64 بدورى أبطال أفريقيا 4 / 0.
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