شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يفاوض الأهلي لضم هشام محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسئولو نادى الاتحاد السكندرى فى مفاوضات جادة مع نظرائهم فى الأهلى لضم هشام محمد لاعب وسط الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وطلب محمد مصيلحى رئيس الاتحاد السكندرى من مسئولى الأهلى شراء اللاعب نهائيا رافضًا ضمه على سبيل الإعارة. ويسعى الأهلى لتسويق عدد من لاعبيه، بعد الأزمة التى يمر بها الفريق فور قرار اتحاد الكرة بإلغاء مسابقة الناشئين مواليد 1997 والتى تسببت فى وجود عدد كبير من اللاعبين يجب ضمهم للفريق الأول ولم يتسن ذلك لامتلاك الأهلى عددًا كبيرًا من اللاعبين.

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