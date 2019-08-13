شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرى لـ"حماقى": فى انتظار التحدى بالساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر عصام الحضرى، حارس مرمى منتخب مصر السابق عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورة له برفقة المطرب محمد حماقى خلال تواجدهما فى الساحل الشمالى. وعلق عصام الحضرى قائلاً: "النجم محمد حماقي سعيد إني قابلتك النهاردة في الجيم يا حبيبي.. وفي انتظار تحدي ضربات الجزاء". Advertisements وتواجد الثنائى فى إحدى صالات التدريب فى الساحل الشمالى لقضاء إجازة الصيف التى يقضيها خلال الفترة الحالية.

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