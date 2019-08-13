شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف المرشح الثاني لقيادة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سوبر كورة عن المرشح الثاني لقيادة الزمالك بعد الصربي ألكسندر ستانوفيتش المدير الفنى السابق لفريق القادسية السعودى، حيث جاء الصربي ميتشو المدير الفنى لأورلاندو بايرتس الجنوب الأفريقي، ثاني المرشحين لتدريب الزمالك بعد جلسة مرتضي منصور رئيس النادي اليوم مع رموز النادي من أجل اختيار اسم المدير الفني الجديد للزمالك خلال المرحلة الجارية.

وكشف مصدر مسئول بنادي الزمالك عن أن ميتشو يعد الأقرب حاليا لقيادة الفريق الأبيض وطلب استقدام 3 معاونين له.

كان مرتضى منصور عقد الجلسة اليوم مع رموز القلعة البيضاء القدامى، من أجل اختيار المدير الفنى الأجنبى الجديد، الذى سيتولى مهمة قيادة الفارس الأبيض خلال المرحلة المقبلة، حيث طلب ترتيب أسماء المدربين فى ورقة وفقًا لأولوية الأختيار وقناعاتهم الشخصية، ثم تسليمها، حتى يتمكن مجلس الإدارة من مراجعتها واختيار المدير الفنى الذى حصل على عدد أصوات أكبر.

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وعرض رئيس الزمالك 7 مدربين من جنسيات مختلفة لتدريب الفريق الأبيض خلال الجلسة تتضمن الصربى ألكسندر ستانوفيتش المدير الفنى السابق لفريق القادسية السعودى، والصربي ميلوتين سريدوفيتش المدير الفني الحالى لفريق أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقى، والألمانى توماس دول الذى تولى تدريب أمونيا نيقوسيا القبرصي مؤخرً، والإيطالى جيوفانى دي بياسي مدرب منتخب ألبانيا السابق، والسويسري رينيه فايلر المدير الفنى السابق لأندرلخت البلجيكي ولوزيرن السويسري، والأرجنتينى رامون دياز المدير الفنى السابق لبيراميدز، إلا إنه استبعد بسبب شروطه المبالغ فيها -على حد قول رئيس الزمالك.

وأكد المصدر ذاته أن الزمالك سيحسم اسم المدير الفنى فى غضون الساعات القليلة المقبلة، مضيفا أن ميتشو أصبح هو أبرز المرشحين حتى الآن.. لمعرفة تفاصيل الاتفاق مع مدرب أولاندو بايرتس الجنوب الأفريقي اضغط هنا