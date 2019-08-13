“فيفا” يفرض غرامة على مانشستر سيتي بسبب الانتقالات دون حرمان من القيد

جدة - عمرو شويل أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في بيان، اليوم الاثنين، تغريم مانشستر سيتي بطل إنجلترا 370 ألف فرنك سويسري (380 ألف دولار) بسبب مخالفة لوائح انتقالات اللاعبين أقل من 18 عامًا.

ورغم ذلك لم يتعرض سيتي لعقوبة حرمانه من قيد اللاعبين الجدد.

وكان تشيلسي، منافس سيتي في الدوري الإنجليزي، تعرض لعقوبة حرمانه من ضم لاعبين جدد لمدة عام واحد إضافة إلى تغريمه 600 ألف فرنك سويسري في فبراير الماضي بسبب مخالفة اللوائح المتعلقة بالانتقالات الدولية للاعبين أقل من 18 عامًا.