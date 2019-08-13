الان تتابع “فيفا” يفرض غرامة على مانشستر سيتي بسبب الانتقالات دون حرمان من القيد والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في بيان، اليوم الاثنين، تغريم مانشستر سيتي بطل إنجلترا 370 ألف فرنك سويسري (380 ألف دولار) بسبب مخالفة لوائح انتقالات اللاعبين أقل من 18 عامًا.
ورغم ذلك لم يتعرض سيتي لعقوبة حرمانه من قيد اللاعبين الجدد.
وكان تشيلسي، منافس سيتي في الدوري الإنجليزي، تعرض لعقوبة حرمانه من ضم لاعبين جدد لمدة عام واحد إضافة إلى تغريمه 600 ألف فرنك سويسري في فبراير الماضي بسبب مخالفة اللوائح المتعلقة بالانتقالات الدولية للاعبين أقل من 18 عامًا.
كانت هذه تفاصيل خبر “فيفا” يفرض غرامة على مانشستر سيتي بسبب الانتقالات دون حرمان من القيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.