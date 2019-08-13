شكرا لقرائتكم خبر عن «الجونة» يعلن الاستغناء عن لاعبه الإثيوبي جاتوش بانوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة نادي الجونة الاستغناء بشكل رسمي عن لاعبه الإثيوبي جاتوش بانوم.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الجونة- عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»- رسالة شكر لجاتوش بانوم على الفترة التي قضاها في النادي، حيث شارك اللاعب في 31 مباراة وتمكن من تسجيل هدفين.

وأبرم نادي الجونة عددا كبيرا من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، أبرزها التعاقد مع لاعبي الأهلي محمد نجيب وعمرو بركات وإسلام محارب، بجانب تجديد استعارة الثلاثي محمود الجزار وأكرم توفيق وأحمد ياسر ريان.