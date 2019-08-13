يورجن كلوب: الفريق يحتاج لبذل مجهود كبير للفوز بكأس السوبر الأوروبي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب المدير الفني لفريق نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، يورجن كلوب، عن اعتقاده بضرورة بذل لاعبيه مجهودا كبيرا وتقديم أداء قوي لتجاوز تشيلسي والفوز بكأس السوبر الأوروبي المقرر إقامته بملعب «بشيكتاش بارك» مساء غد الأربعاء.
وقال كلوب، في تصريحات نقلها موقع نادي ليفربول، اليوم الثلاثاء: «هذا نهائي، وكلا الفريقين يستحق الوصول إليه بالتأكيد ويريد أيضا الفوز به وأعتقد بأن هذا جزءا كبيرا من خطة المباراة كذلك فهناك حاجة لأن يتميز أداء اللاعبين بالحيوية والهدوء في نفس الوقت».
واعتبر المدرب الألماني أن أداء البلوز مع المدير الفني الجديد، فرانك لامبارد، يتميز بوضوح طريقة اللعب، فهم فريق يلعب كرة قدم ويتسم بالمرونة التكتيكية ويستخدم أكثر من أسلوب للعب، مشيرا إلى أنهم قدموا أداء جيدا في مباراة مانشستر يونايتد بالبريميرليج رغم الخسارة برباعية نظيفة، وإن كانت الهزيمة تعني بأن هناك موسما صعبا ينتظرهم.
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