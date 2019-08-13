شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح وماني ضمن قائمة ليفربول أمام تشيلسي في السوبر الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، قائمة فريقه التي ستخوض مباراة تشيلسي غدا الأربعاء في بطولة السوبر الأوروبي. ويغيب عن ليفربول في مباراة الغد ديان لوفرين وأليسون باكير بسبب الإصابة، فيما يقود القائمة المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني. وضمت قائمة ليفربول 23 لاعبا جاءت كالتالي: «أدريان- بريوستر- فابينيو – فيرجيل فان ديك – فاينالدوم – ميلنر – نابي كيتا – فيرمينو – ساديو ماني – محمد صلاح – جوميز – هندرسون – شامبرلين – آدم لالانا – لونيرجان – شاكيري – روبرتسون – أوريجي – ماتيب – هوفر – كيليهر – أرنولد – إليوت».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صلاح وماني ضمن قائمة ليفربول أمام تشيلسي في السوبر الأوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.