شكرا لقرائتكم مستشفى الأهلى .. سعد ومحمد محمود يواصلان التأهيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل سعد سمير ومحمد محمود، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ البرنامج التأهيلي المخصص لكليهما مساء اليوم، الثلاثاء.

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وينفذ محمد محمود برنامجه التأهيلي بشكل تدريجي بينما خاض سعد سمير بعض الفقرات التي شملت جزءا بالكرة.

ويستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة عقب الراحة التي حصل عليها الفريق، أمس الاثنين، بعد الفوز على فريق «اطلع بره» بطل جنوب السودان برباعية نظيفة في ذهاب دور ال64 لدوري أبطال إفريقيا استعدادا لمواجهة بيراميدز في الكأس.