شكرا لقرائتكم تأكيدًا لسوبر كورة .. مرتضى منصور يتحدث عن أسباب استبعاد دياز من المرشحين لتدريب الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أن الأرجنتينى رامون دياز كان الخيار الأول لمجلس الإدارة من أجل التعاقد معه لتولى القيادة الفنية للفريق الكروى الأول، خلفًا لخالد جلال.

أضاف مرتضى منصور خلال فيديو بثه الموقع الرسمى للزمالك، أن دياز كان وافق على تدريب الزمالك وتم الاتفاق معه على تقاضى 2 مليون يورو بدلاً من 4 ملايين، مع تحديد شرط جزائى على الطرفين بقيمة شهرين، إلا أن الخواجة قام بتغيير رأيه بشكل مفاجئ.

تابع رئيس القلعة البيضاء حديثه: "للأسف أحد الأشخاص العاملين داخل نادى الزمالك حذر رامون دياز من تولى تدريب الفريق، وأبلغه إننا نقوم بالنصب على المدربين، وسيتم كشف هذا الشخص قريبًا، الأمر الذى أدى لمبالغة الخواجة الأرجنتينى فى طلبات، واشترط تحديد سنة كقيمة الشرط الجزائى، مع الحصول على نصف قيمة عقده كمقدم للتعاقد، مع توفير 4 تذاكر لكل مساعد فى جهازه المعاون وعددهم 7 مدربين".

أردف رئيس الزمالك حديثه موضحًا إن مفاوضات أحمد وأمير مرتضى مع بعض المدربين الأجانب جاء بعد رفض دياز تولى المهمة، لافتًا إلى إنه سيتم الإعلان عن اسم المدير الفنى الجديد للفريق خلال المؤتمر الصحفى الذى سيعقد صباح غدًا الأربعاء.

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كان الخليج 365 كشف فى وقت سابق عن نشر تفاصيل الفيديو الخاص بشرح مرتضى منصور عن أسباب عدم إسناد مهمة قيادة الزمالك للأرجنتيني رامون دياز بعدما كان الأخير أقوي المرشحين لقيادة الفريق خلال الفترة الجارية.