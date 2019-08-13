شكرا لقرائتكم عبد الواحد السيد بعد تجاهل دعوته من مرتضى منصور : "عايم فى بحر الغدر"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر عبد الواحد السيد حارس مرمى الزمالك الأسبق صورة له عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" خلال سباحته فى أحد الشواطئ.

وعلق حارس الزمالك الأسبق على الصورة قائلا :" عايم فى بحر الغدر".

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الجدير بالذكر أن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك تجاهل دعوة عبد الواحد السيد لاجتماع رموز الفريق الأبيض القدامى للمشاركة فى اختيار المدير الفنى الجديد الذى يقود سفينة ميت عقبة خلال الفترة المقبلة.



عبد الواحد السيد.

كان مرتضى منصور عقد جلسة اليوم مع رموز القلعة البيضاء القدامى، من أجل اختيار المدير الفنى الأجنبى الجديد، الذى سيتولى مهمة قيادة الفارس الأبيض خلال المرحلة المقبلة، حيث طلب ترتيب أسماء المدربين فى ورقة وفقًا لأولوية الأختيار وقناعاتهم الشخصية، ثم تسليمها، حتى يتمكن مجلس الإدارة من مراجعتها واختيار المدير الفنى الذى حصل على عدد أصوات أكبر.

وعرض رئيس الزمالك 7 مدربين من جنسيات مختلفة لتدريب الفريق الأبيض خلال الجلسة تتضمن الصربى ألكسندر ستانوفيتش المدير الفنى السابق لفريق القادسية السعودى، والصربي ميلوتين سريدوفيتش المدير الفني الحالى لفريق أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقى، والألمانى توماس دول الذى تولى تدريب أمونيا نيقوسيا القبرصي مؤخرً، والإيطالى جيوفانى دي بياسي مدرب منتخب ألبانيا السابق، والسويسري رينيه فايلر المدير الفنى السابق لأندرلخت البلجيكي ولوزيرن السويسري، والأرجنتينى رامون دياز المدير الفنى السابق لبيراميدز، إلا إنه استبعد بسبب شروطه المبالغ فيها -على حد قول رئيس الزمالك.