هشام محمد يدخل حسابات الاتحاد السكندرى...

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جدة - عمرو شويل دخل مسئولو نادي الإتحاد السكندري في مفاوضات جادة مع نظرائهم في الأهلي لضم هشام محمد لاعب وسط الفريق الفريق الأحمر خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية. وطلب محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري من مسئولي الأهلي شراء اللاعب نهائيا رافضًا ضمه على سبيل الإعارة. ويسعى الأهلي لتسويق عددا من لاعبيه، بعد الأزمة التي يمر بها الفريق فور قرار اتحاد الكرة بإلغاء مسابقة الناشئين مواليد 1997 والتي تسببت في وجود عدد كبير من اللاعبين يجب ضمهم للفريق الأول ولم يتثني ذلك لامتلاك الاهلي عدد كبير من اللاعبين.

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