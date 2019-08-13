شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يقرر إقامة مباراة الأهلى وبيراميدز بدون جمهور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اتحاد الكرة أن مباراة الأهلي و بيراميدز المقرر لها السبت المقبل فى دور الـ16 لكأس مصر ستقام بدون جمهور.
تابع مسئولو الجبلاية أن هناك تنسيق مع الجهات الأمنية لإمكانية تواجد الجماهير فى مباراة الأهلي و بيراميدز المقرر لها الثامنة مساء السبت بإستاد برج العرب.
أضاف مسئولو اتحاد الكرة أنه فى حالة عدم الموافقة على إقامة مباراة الأهلي و بيراميدز بدون جمهور فسيتم الإكتفاء بحضور 15 فرد من مجلس إدارة الناديين فقط.
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