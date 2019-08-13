شكرا لقرائتكم المقاصة يبحث عن مهاجم من شمال أفريقيا لتعويض أنطوى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ورغم تعاقد مجلس إدارة مصر المقاصة مع صلاح أمين مهاجم النجوم وطلائع الجيش الأسبق وأودو موسيس هداف حرس الحدود إلا أن المدير الفنى للفريق يرى أن النادى الفيومى مازال يحتاج لمهاجم أخر بمواصفات انطوى خاصة وأن مسابقة الدورى طويلة وتحتاج لعدد كبير من المهاجمين .
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