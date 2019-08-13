شكرا لقرائتكم المقاصة يبحث عن مهاجم من شمال أفريقيا لتعويض أنطوى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تبحث لجنة التعاقدات بمصر المقاصة برئاسة عصام سراج بالإتفاق مع المدير الفنى التعاقد مع مهاجم من دول شمال أفريقيا للإستعانة بخدماته لسد الثغرة الهجومية بعد رحيل الغانى جون أنطوى مهاجم الفريق إلى بيراميدز للإستفادة من قرار اتحاد الكرة بمنح أندية الدورى الممتاز فرصة بمعاملة لاعب واحد فقط من أندية شمال أفريقيا كلاعب محلى بشكل استثنائى فى الموسم المقبل .

ورغم تعاقد مجلس إدارة مصر المقاصة مع صلاح أمين مهاجم النجوم وطلائع الجيش الأسبق وأودو موسيس هداف حرس الحدود إلا أن المدير الفنى للفريق يرى أن النادى الفيومى مازال يحتاج لمهاجم أخر بمواصفات انطوى خاصة وأن مسابقة الدورى طويلة وتحتاج لعدد كبير من المهاجمين .