المستشار عمرو جميل يقترب من رئاسة لجنة فض المنازعات باتحاد الكرة...

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جدة - عمرو شويل إقترب المستشار عمرو جميل من رئاسة لجنة فض المنازعات باتحاد الكرة و التى سيتم تشكيلها خلال الفترة المقبلة بناء على طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم –فيفا. وتواجد المستشار عمرو جميل فى عضوية لجنة التظلمات السابقة باتحاد الكرة عام 2016. من المقرر أن يتم تشكيل لجنة فض المنازعات من عدد من المستشارين القانونيين إلى جانب بعض لاعبى كرة القدم القدامي ، ويكون دورها الفصل فى النزاعات بين اللاعبين و الأندية ولجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة.

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