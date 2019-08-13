شكرا لقرائتكم حكم مباراة الزمالك وديكاداها الصومالي يصل الخميس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويدير المباراة طاقم تحكيم من اثيوبيا يتكون من تيودروس ميتيكو حكما للساحة ويعاونه كل من تيجل جيزواو وشيوانجيزاو تبابيل والحكم الرابع امانويل هاليسيلاس ويراقب اللقاء الجيبوتي محمد مؤمن علي.
وكان تقرر نقل مباراة الزمالك وديكادها الصومالى، لاستاد برج العرب، بدلاً من بتروسبورت، وفقًا للتعليمات الأمنية، وتم إبلاغ الجهاز الفنى للزمالك بقيادة طارق يحيى، من أجل الاستعداد لإقامة المباراة فى برج العرب.
الاتحاد الأفريقى "كاف" كان وافق من قبل على تأجيل المباراة ليوم الجمعة المقبل بدلا من الأحد الماضى على أن تقام ببتروسبورت قبل أن يتم نقلها لبرج العرب.
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