الخليج 365 يكشف شكل جهاز الزمالك الجديد ومدته بقيادة الصربى ميتشو...

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وكشف مصدر مسئول بنادي الزمالك عن أن ميتشو يعد الأقرب حاليا لقيادة الفريق الأبيض وطلب استقدام 3 معاونين له هم مساعد فني ومدرب حراس ومدرب لياقة بدنية وذلك بعد تفضيله في الوقت الجاري عن كافة المرشحين لقيادة الفريق الأبيض.
كما كشف المصدر ذاته أن الزمالك سيبرم عقدا لمدة سنة في حالة الاستقرار النهائي علي استقدام ميتشو الذي يعد حاليا أبرز المرشحين لقيادة الزمالك.
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