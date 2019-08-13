شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف شكل جهاز الزمالك الجديد ومدته بقيادة الصربى ميتشو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تصدرالصربي ميتشو المدير الفني لأورلاندو بايرتس الجنوب الأفريقي، المرشحين لتدريب الزمالك بعد جلسة مرتضي منصور رئيس النادي اليوم مع رموز النادي من أجل اختيار اسم المدير الفني الجديد للزمالك خلال المرحلة الجارية.

وكشف مصدر مسئول بنادي الزمالك عن أن ميتشو يعد الأقرب حاليا لقيادة الفريق الأبيض وطلب استقدام 3 معاونين له هم مساعد فني ومدرب حراس ومدرب لياقة بدنية وذلك بعد تفضيله في الوقت الجاري عن كافة المرشحين لقيادة الفريق الأبيض.

كما كشف المصدر ذاته أن الزمالك سيبرم عقدا لمدة سنة في حالة الاستقرار النهائي علي استقدام ميتشو الذي يعد حاليا أبرز المرشحين لقيادة الزمالك.