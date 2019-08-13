شكرا لقرائتكم على معلول يغيب عن مران الأهلى الجماعى.. تعرف على السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغيب علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن التدريبات الجماعية للفريق المقامة الآن على ملعب مختار التتش بالجزيرة ،واكتفى معلول بأداء بعض التديبات التأهيلية الخفيفة داخل صالة الجيم. فيما انتظم وليد سليمان لاعب الفريق في التدريبات الجماعية واكتفى اللاعب خلال الفترة الماضية بأداء لعض التدريبات التأهيلية وجانب من تدريبات الكرة. Advertisements ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز مساء السبت المقبل على استاد الجيش ببرج العرب فى الجولة الـ16 من منافسات بطولة كأس مصر. يذكر أن الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة أمس من التدريبات بعد الفوز على بطل جنوب السودان اطلع بره في دور الـ 64 بدوري أبطال أفريقيا 4 / 0.

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