إنجاز جديد في انتظار محمد صلاح غدًا في مدينة إسطنبول التركية

تواجد محمد صلاح على رأس قائمة فريقه ليفربول الإنجليزي لمواجهة تشيلسي، غدا الأربعاء، في مباراة السوبر الأوروبي.

وأعلن يورجن كلوب مدرب ليفربول قائمة تضم 22 لاعبا بخلاف صلاح، وهم فابينيو، فيرجيل فان دايك، جورجينيو فاينالدوم، جيمس ميلنر، نابي كيتا، روبرتو فيرمينو، ساديو ماني، جو جوميز، حارس المرمى أدريان، جوردان هندرسون، أليكس شامبرلين، آدم لالانا، لونيرجان، شيردان شاكيري، بريوستر، روبرتسون، ديفوك أوريجي، جويل ماتيب، هوفر، كيليهر، ألكسندر أرنولد وإليوت.

ويبحث محمد صلاح عن إنجاز شخصي جديد خلال مواجهة فريقه لتشيلسي في كأس السوبر الأوروبي، على ملعب فودافون أرينا في مدينة اسطنبول التركية، غدا الأربعاء.

وقاد صلاح الريدز الموسم الماضي لحصد لقب دوري أبطال أوروبا، على حساب توتنهام هوتسبير، وأصبح أول لاعب مصري، وثالث لاعب عربي يتوج باللقب الأغلى في القارة العجوز.

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وفي حال نجح صلاح في التتويج بكأس السوبر الأوروبي هذا العام، سيكون ثالث لاعب عربي يتوج باللقب في التاريخ، والذي حصده الجزائري رابح ماجر مع بورتو البرتغالي على حساب أياكس أمستردام الهولندي موسم 1987-1988.

وكانت البطولة آنذاك تقام بنظام الذهاب والإياب من مباراتين، ونجح بورتو في تحقيق الانتصار ذهابا وإيابا بنفس النتيجة 1-0، لكن ماجر لم يشارك في أي من المباراتين وكان خارج القائمة.

كما توج المغربي أشرف حكيمي مع ريال مدريد باللقب لموسم 2017-2018، حين فاز النادي الملكي على مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1، ولكنه أيضا لم يشارك في اللقاء، وكان خارج القائمة.

ومن المتوقع أن يشارك صلاح مع ليفربول في مواجهة تشيلسي، ليكون أول لاعب مصري وعربي يلعب في هذه البطولة، حيث يعد صلاح من أبرز لاعبي الريدز في الوقت الحالي وأحد أسلحة الألماني يورغن كلوب الأساسية.