فرج عامر يكشف المستور:الزمالك سرق لقب كأس مصر من سموحة في 2018

كشف فرج عامر ، رئيس نادي سموحة، عن تفاصيل مثيرة في اختيار حكم نهائي كأس مصر بين الزمالك وسموحة عام 2018 ، والذي انتهى بفوز الزمالك وتتويجه باللقب.

وقال فرج عامر إن مجلس اتحاد الكرة يجب أن يحاكم علنيًا ، مشددًا على أن لقب كأس مصر تم سرقته من سموحة .

وقال فرج عامر عبر حسابه على فيس بوك " لحظات لاتنسي يوم رفض هاني أبوريدة إحضار حكم أجنبي لنهائي كاس مصر عام ٢٠١٨ في استاد برج العرب بعد أن دفعنا المبلغ المحدد لذلك وذلك بعد تهديد مسئول زملكاوي بنشر المستور واتصل بي الاستاذ أحمد مجاهد يبلغني أن الاستاذ هاني أبوريدة لا يرد علي تليفوني لأنه مريض بالقلب".

وأضاف رئيس سموحة " أتوا بالحكم محمد فاروق في آخر مبارة له في حياته التحكيمية ووعدوه بوظيفة الشركة الراعية بمبلغ كبير بشرط فوز الزمالكً وأثناء المباراة أجهر الكابتن أحمد مجاهد وآخرين من أعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة القدم بانهم يتمنوا فوز الزمالك حتى يكون السوبر بين الأهلي والزمالك ".

Advertisements

وكان فريق الزمالك قد توج ببطولة كأس مصر في مايو 2018 بعد الفوز على سموحة بضربات الجزاء الترجيحية 4/5 عقب إنتهاء الوقت الأصلى والإضافى للمباراة التى جمعت الفريقين فى نهائى كأس مصر على ملعب برج العرب بالإسكندرية بالتعادل بهدف لهدف.