متابعة نتيجة مباراة السد والدحيل اليوم في دوري أبطال آسيا

نتيجة مباراة السد والدحيل سيكون ملعب ستاد جاسم بن حمد بنادي السد القطري مسرحاً لإقامة مباراة السد والدحيل اليوم في إطار منافسات إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2019، في مباراة قطرية خالصة تحمل الطابع الآسيوي، حيث ينتظر جماهير الفريقين معرفة من سيكمل مشواره بالبطولة القارية ومن سيودع البطولة في مباراة اليوم.

السد القطري بقيادة مديره الفني تشافي هيرنانديز يأمل في التأهل لدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا، وتمكن السد من العودة بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله في مباراة الذهاب، ليكون التعادل السلبي مؤهلاً اليوم لنادي السد على أرضه ووسط جماهيره.

أما فريق الدحيل القطري فيدخل مباراة الليلة وعينه على التأهل لدور الثمانية الكبار في القارة الصفراء من بطولة دوري أبطال آسيا، الدحيل القطري يحتاج للفوز أو التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما على الأقل من أجل ضمان التأهل للدور القادم من دوري الأبطال.

موعد مباراة السد والدحيل

هذا وستقام مباراة السد والدحيل اليوم الثلاثاء الموافق الثالث عشر من أغسطس في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا، على أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت الدوحة، السابعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة السد والدحيل

قناة bein SPORTS HD1 ستقوم بالنقل الحي والمباشر لمباراة السد والدحيل اليوم في دوري أبطال آسيا، وسيقوم بالتعليق على أحداث المباراة المعلق حفيظ دراجي، بالإضافة إلى أن المعلق خليل بلوشي سيكون معلقاً على أحداث مباراة السد اليوم ضد الدحيل في دوري الأبطال من خلال قناة الكأس HD3.

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نتيجة مباراة السد والدحيل

بدأت الآن أحداث مباراة السد والدحيل في دوري أبطال آسيا 2019 والنتيجة حتى الآن التعادل السلبي وسط محاولات لتسجيل الهدف الأول من جانب لاعبي الدحيل.

وتمكن اللاعب أكرم عفيف من تسجيل الهدف الأول للسد بعد أن هيأ الجزائري بغداد بونجاح الكرة له، لتصبح النتيجة تقدم السد بهدف دون رد في الدقيقة العشرين من المباراة.

وفي الدقيقة الخامسة والثلاثين من المباراة تمكن اللاعب عبدالكريم حسن الحاج من تسجيل الهدف الثاني لأصحاب الأرض، لينتهي الشوط الأول بتقدم السد بهدفين نظيفين.

وفي الدقيقة السادسة والخمسين نجح اللاعب ايدميلسون جونيور من تسجيل الهدف الأول للدحيل، لتصبح النتيجة 2-1 للسد.