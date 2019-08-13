ليفربول ضد تشيلسي لقاء استعادة الثقة ولامبارد يتحدى ونجم الريدز يعلق

تعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي هي المواجهة الإنجليزية الأولى في تلك البطولة التي يعلم الجميع أنها مكونة من مباراة واحدة فقط، وهناك تخوفات من حدوث شغب جماهيري خاصة أن الجمهور الإنجليزي مشهور بذلك، وبالتحديد عندما تُقام المباريات خارج أرضه، إلا أنه هناك استعدادات أمنية تركية كبيرة لهذا الحدث الأوروبي المرتقب، الذي يٌقام بشكل سنوي في شهر أغسطس وقبل بداية الدوريات في القارة العجوز، كبداية لموسم كروي جديد ويحظى بمتابعة متميزة على مستوى العالم.

وبالعودة للمباراة والحديث عن مشوار الليفر وتشيلسي، فقد حقق الأول دوري الأبطال هذا الموسم على حساب أياكس أمستردام الهولندي، بينما استطاع الثاني حسم لقب الدوري الأوروبي بالفوز على الأرسنال، هذا ويدخل الريدز ذلك اللقاء معنويات عالية بعد تحقيقه للإنتصار في بداية البريميرليج على نوروتش الصاعد حديثًا، بينما تلقى البلوز وجماهيره صدمة كبيرة بعد تلقيه صدمة موجعة وخسارة مذلة برباعية نظيفة أمام المان يونايتد، في بداية غير مطمئنة لهذا الفريق الذي حقق بطولات عديدة خلال السنوات الماضية.

موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي والقنوات الناقلة

Advertisements

تبدأ مباراة الليفر والبلوز في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، وذلك يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 أغسطس 2019 بالتاريخ الميلادي، 13 ذو الحجة عام 1440 هجرية، وذلك على ملعب فودافون أرينا بتركيا، وهو الملعب الرسمي لنادي بشكتاش التركي، هذا وتنقل المباراة في المنطقة العربية قناة beIN SPORTS HD 2، يدير تلك المواجهة الحكم الفرنسي ستيفاني فرابرت، ويساعده مانويلا نيكولاس، وميشيل أونيل، ويعلق عليه المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي.

وحيث أن مباريات الدوري الإنجليزي منتهية اليوم ومنذ قليل، فلا يوجد الكثير من الأخبار حتى اليوم متعلقة بمواجهة ليفربول ضد تشيلسي إلا أن أبرز ما يتعلق بتلك المباراة، هو غياب حارس مرمى الريدز البرازيلي أليسون بيكر بعد إصابته في شد بالعضلة الخلفية، وخروجه دون استكمال اللقاء الأول في الدوري الإنجليزي وسوف نوافيكم بآخر الأخبار المتعلقة باللقاء.

آخر أخبار لقاء ليفربول وتشيلسي

– صرح فرانك لامبارد المدير الفني للبلوز تصريحات تحمل التحدي، عندما أكد أن فريقه قادر وبقوة على التتويج.

– لامبارد هو المدير الفني الجديد لتشيلسي، وقد خسر أول مباراة رسمية له في البريميرليج برباعية نظيفة.

– علق جيمس ميلنر أحد نجوم الريدز، مؤكدًا أن اللقب سيكون من نصيب فريقه وأنهم قادرون على حسمه.

– صلاح سىء الحظ في مواجهات ليفربول ضد تشيلسي، حيث لعب 5 مباريات فاز في واحدة فقط وتعادل في اثنتين ومثلهما خسارة.

– سجل النجم المصري هدفين خلال لقاءاته الخمسة ضد فريقة اللندني القديم، والذي لعب له موسم ونصف.

– وصلت بعثتي الفريقين إلى تركيا منذ قليل، استعدادًا لمواجهة الغد.