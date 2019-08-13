شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: زملكاوى حرض رامون دياز لرفض تدريب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أن الأرجنتينى رامون دياز كان الخيار الأول لمجلس الإدارة من أجل التعاقد معه لتولى القيادة الفنية للفريق الكروى الأول، خلفًا لخالد جلال.

أضاف مرتضى منصور خلال فيديو بثه الموقع الرسمى للزمالك، أن دياز وافق على تدريب الزمالك وتم الاتفاق معه على تقاضى 2 مليون يورو بدلاً من 4 ملايين، مع تحديد شرط جزائى على الطرفين بقيمة شهرين، إلا أن الخواجة قام بتغيير رأيه بشكل مفاجئ.

تابع رئيس القلعة البيضاء حديثه: "للأسف أحد الأشخاص العاملين داخل نادى الزمالك حذر رامون دياز من تولى تدريب الفريق، وأبلغه إننا نقوم بالنصب على المدربين، وسيتم كشف هذا الشخص قريبًا، الأمر الذى أدى لمبالغة الخواجة الأرجنتينى فى طلبات، واشترط تحديد سنة كقيمة الشرط الجزائى، مع الحصول على نصف قيمة عقده كمقدم للتعاقد، مع توفير 4 تذاكر لكل مساعد فى جهازه المعاون وعددهم 7 مدربين".

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أردف رئيس الزمالك حديثه موضحًا أن مفاوضات أحمد وأمير مرتضى مع بعض المدربين الأجانب جاء بعد رفض دياز تولى المهمة، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان عن اسم المدير الفنى الجديد للفريق خلال المؤتمر الصحفى الذى سيعقد صباح غدٍ الأربعاء.