عمرو جميل يقترب من رئاسة لجنة فض المنازعات باتحاد الكرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب المستشار عمرو جميل من رئاسة لجنة فض المنازعات باتحاد الكرة التى سيتم تشكيلها خلال الفترة المقبلة بناء على طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". وتواجد المستشار عمرو جميل فى عضوية لجنة التظلمات السابقة باتحاد الكرة عام 2016. Advertisements من المقرر أن يتم تشكيل لجنة فض المنازعات من عدد من المستشارين القانونيين إلى جانب بعض لاعبى كرة القدم القدامى، ويكون دورها الفصل فى النزاعات بين اللاعبين والأندية ولجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة.

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